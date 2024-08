FNM, primo semestre in crescita con consolidamento Viridis

FNM

(Teleborsa) -ha chiuso il primo semestre conrispetto allo stesso periodo del 2023, mentredi Euro (+6,0%). I risultati del Gruppo nel primo semestre 2024, che tengono conto del consolidamento integrale di Viridis dal 23 febbraio 2024, quindi escludendo gli effetti del consolidamento, i ricavi a parità di perimetro hanno subito una riduzione dell'1,3%, a fronte di un EBITDA rettificato in lieve crescita (+0,5%).L’utile netto consolidato rettificato del Gruppo FNM al 30 giugno 2024, ante risultato delle società valutate ad equity, è pari a 25,9 milioni di Euro, in riduzione rispetto ai 33,8 milioni di Euro registrati nei primi sei mesi del 2023.dopo il risultato delle società valutate ad equity e la quota di pertinenza di terzi, è pari a, in diminuzione rispetto ai 33,4 milioni di Euro registrati nel primo semestre 2023.pari a 875,6 milioni di Euro (642,8 milioni di Euro al 31 dicembre 2023).- ricavi in crescita dell'1-5% rispetto al 2023 (sostanzialmente in linea a parità di perimetro), EBITDA rettificato in aumento del 5-10% rispetto al 2023 (sostanzialmente in linea a parità di perimetro) e rapporto EBITDA rettificato/Ricavi in lieve crescita rispetto al 2023 - con una(tra 850 e 900 milioni di Euro), che tiene conto degli effetti dell'acquisizione di Viridis, ed una(attualmente stimati pari a 140-180 milioni di Euro).