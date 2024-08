Gas Plus, CdA approva incorporazione Gas Plus International Holding

Gas Plus

(Teleborsa) - In data odierna,in Gas Plus dellasocietà interamente possedutaLa Fusione, in pari data, è stata approvata anche dall’organo amministrativo di Gas Plus International Holding.La Fusione, poiché si configura come "operazione con parti correlate" è esente dall’applicazione della procedura prevista, in quanto operazione infragruppo, posta in essere con società interamente controllata, in cui non sono presenti interessi significativi di altre parti correlate.