IGD, utile netto ricorrente scende a 18,3 milioni di euro nel primo semestre

(Teleborsa) -, uno dei principali player in Italia nel settore immobiliare retail e società quotata su Euronext STAR Milan, ha chiuso il primo semestre 2024 i, pari a 69,1 milioni di euro, hanno registrato un decremento del -1,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. L'incremento rispetto al dato 2023 restated è pari a +3,3%.L'è pari a 53,9 milioni di euro (+0,1%; +5,3% la variazione rispetto al dato restated), con un margine in crescita pari al 73,6%, mentre la marginalità dell'Ebitda caratteristico Freehold (relativo al perimetro immobiliare di proprietà) si attesta al 75,8% (anch'essa in crescita). Lacomplessiva è pari a -36,9 milioni di euro (+92,0%).L'è pari a 18,3 milioni di euro, in decremento del -40,7% rispetto al 30 giugno 2023, per il solo effetto dei maggiori oneri finanziari. La variazione rispetto al dato restated è pari a -36,6%."Accogliamo con favore i dati dei primi sei mesi del 2024 - ha commentato l'- In primo luogo, al netto della svalutazione una tantum della partecipazione nel fondo Food, abbiamo finalmente registrato unadi IGD. Il lieve calo registrato è legato soprattutto ad una crescita dell'inflazione inferiore alle stime di dicembre 2023. In particolare, le valutazioni di Officine Storiche, il nostro progetto di riqualificazione urbana a Livorno, sono state positive, beneficiando dell'entrata a regime delle ultime aperture e di quelle future, come Primark, che inaugurerà il prossimo 3 settembre"."Inoltre, nel secondo trimestre abbiamo registratoche hanno compensato il downside dei primi tre mesi dell'anno - ha aggiunto - I risultati che presentiamo oggi costituiscono la base su cui definiremo il Piano Industriale 2025-2027 di cui abbiamo già fornito le linee guida e che presenteremo nella sua interezza entro la fine dell'anno".La societàcomunicata al mercato in data 27 febbraio 2024 (utile netto ricorrente 2024 atteso a circa 34 milioni di euro).