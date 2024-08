Il Sole 24 Ore, chiude semestre con utile a 1,7 milioni, ricavi +2,2%

Gruppo Il Sole 24 Ore

(Teleborsa) -ha chiuso il primo semestre dell'anno con un, al netto delle voci non ricorrenti,, mentre il risultato netto reported è pari a 2,9 milioni rispetto ai 5,4 milioni del 30 giugno 2023.del primo semestre ammontano arispetto al 30 giugno 2023, mentre l'EBITDA risulta pari a 12, milioni al netto delle voci non ricorrenti rispetto ai 12,4 milioni al 30 giugno 2023 (EBITDA reported a 13,2 milioni rispetto ai 14,9 milioni del 30 giugno 2023. L'EBIT ammonta a 4,3 milioni al netto delle voci non ricorrenti, rispetto ai 4,8 milioni del 2023 (EBIT reported a 5,5 milioni rispetto agli 8,5 milioni del 30 giugno 2023)."Pur in un contesto macroeconomico e congiunturale sfidante, continua il percorso di sviluppo del Gruppo, con ricavi in crescita e risultato netto positivo", commenta, amministratrice delegata della Società, aggiungendo "siamo particolarmente orgogliosi del rilevante miglioramento dell’indebitamento finanziario netto (PFN), che rispetto a dicembre 2021 si è ridotto dell’81,5% per oltre 50 milioni di euro".Laal 30 giugno 2024 è in miglioramento di 10,4 milioni (da -22,2 milioni al 31 dicembre 2023 a -11,8 milioni al 30 giugno 2024). PFN ante IFRS-16 al 30 giugno 2024 positiva per 25,6 milioni in miglioramento di 8,1 milioni rispetto ai 17,5 milioni al 31 dicembre 2023.