Sole 24 Ore, Garrone: divergenze su bilancio, non più disponibile a nuovo mandato

(Teleborsa) -, imprenditore ligure a capo didel Gruppo. La motivazione è legata a "pesanti divergenze in particolare sulla politica di bilancio" che si sono verificate negli ultimi mesi all'interno del Consiglio di Amministrazione."Nel 2018 - ha ricordato Garrone - ho accettato l'onere di presiedere il Gruppo Sole 24 Ore che stava attraversando, come noto, un periodo di crisi da lungo tempo. Dopo sette anni di impegnativo lavoro. Questo anche grazie alla professionalità, all'impegno e alla passione di tante persone dell'Azienda".Ma "purtroppo, negli ultimi mesi all'interno del Consiglio di Amministrazione si sono verificate - ha spiegato -per una vertenza giudiziaria in corso. Dopo mia segnalazione il Collegio Sindacale ha rilevato disallineamenti informativi che sono stati segnalati alla Consob. Il CdA del Sole 24Ore del 19 marzo ha deciso comunque di approvare il bilancio. Non ho potuto che votare contro questa decisione, fedele al mandato affidatomi di tutelare gli azionisti e il futuro del Gruppo".La vicenda, come anticipato da Lettera43, riguarda il mancato accantonamento sullasul tema formazione. I fatti risalgono alla vendita, nel 2019, della 24 Ore Business School al fondo Palamon, successivamente ceduta nel luglio del 2023 alla Digit'Ed del fondo Nextalia guidato da Francesco Canzonieri. Con le attività di formazione è stata ereditata anche una causa da oltre 60 milioni di euro che Palamon aveva intentato al Sole 24 Ore perché nel frattempo la casa editrice di Confindustria era tornata sul mercato con una nuova società, Sole 24 Ore Formazione, insieme alla Multiversity posseduta dal fondo inglese Cvc."Come conseguenza logica di questa situazione, nei giorni scorsia presidente del Gruppo - ha concluso Garrone - Auguro al nuovo Consiglio che verrà eletto, di poter operare efficacemente per il bene dell'Azienda e dei suoi azionisti".