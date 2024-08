NVP, ricavi in crescita del 18% nel primo semestre

NVP

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan attiva nella realizzazione end-to-end di contenuti per network televisivi e servizi broadcasting, ha chiuso ildel 2024 conpari a 14,6 milioni di euro, in crescita del 18% rispetto a 12,4 milioni di euro al 30 giugno 2023. Il perimetro di consolidamento comprende le società E.G. Audiovisivi S.r.l. e Produzioni Italia S.r.l., che hanno contribuito con ricavi per 1,7 milioni di euro, interamente realizzati in Italia.I ricavi si riferiscono per 11,6 milioni di euro alle(+22%) e per 3 milioni di euro alle attività di(2,9 milioni di euro al 30 giugno 2023). I ricavi realizzati all'estero sono pari a 2,7 milioni di euro (+108% rispetto a 1,3 milioni di euro al 30 giugno 2023) e rappresentano il 19% del totale (10% al 30 giugno 2023).Ilrelativo al Q3 2024 è pari a 7,9 milioni di euro ed evidenzia un incremento del 18% rispetto al portafoglio ordini del Q3 2023 (6,7 milioni di euro)."Siamo orgogliosi di presentare i risultati del primo semestre 2024 che continuano a mostrare una solida crescita a doppia cifra degli indicatori chiave: +22% per le manifestazioni sportive, nostro core business, e +108% per i ricavi generati all'estero - ha commentato l'- Il robusto portafoglio ordini di 7,9 milioni di euro per il terzo trimestre testimonia l'efficacia delle nostre iniziative strategiche, mentre continuiamo a investire per generare una crescita solida, sostenibile e superiore alla media di mercato".