STAR7, TP ICAP Midcap alza target price e conferma Buy

STAR7

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ha incrementato il(aper azione da 12,0 euro) e confermato la) sul titolo, società quotata su Euronext Growth Milan e che fornisce una gamma integrata di servizi dedicati all'informazione di prodotto.Gli analisti scrivono che STAR7 ha pubblicato ieri i dati preliminari relativi ai ricavi del S1 2024, indel 12,4%. La crescita è stata trainata dalla divisione Product Knowledge (+39,2% YoY) e dalla divisione Engineering (+30,8% YoY) ed è stata principalmente concentrata in Brasile (+51.5% YoY) e negli Stati Uniti (+37,7% YoY)Hanno quindidei ricavi per il 2024 al 15% (rispetto al 12,4% precedentemente), così come l'EBITDA, ora a 19 milioni di euro (rispetto ai 18,8 milioni di euro precedentemente). La previsione del debito netto di fine anno rimane invariata a causa di tre aggiustamenti. Hannodi circa 2 milioni di euro, poiché stimano che l'azienda sia ben avanzata nella fase di integrazione di CAAR e quindi avrà bisogno di investire meno.Hanno anchedi 3 milioni di euro, poiché ritengono che l'azienda sarà in grado di gestire meglio il suo capitale circolante quest'anno. Infine, hanno incluso un'uscita di cassa per il pagamento della divisione ingegneristica di CAAR di 5 milioni di euro, poiché stimano che l'acquisizione potrebbe essere pagata entro la fine dell'anno. L'impatto sul debito netto per il 2024 è neutrale, ma lo scenario di generazione di cassa a partire dal 2025 è significativamente migliorato.