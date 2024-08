Tonica Wall Street con titoli chip e prospettiva di taglio tassi a settembre

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

Advanced Micro Devices

Nvidia

informatica

beni di consumo secondari

telecomunicazioni

Amazon

Intel

Boeing

Apple

Johnson & Johnson

Merck

Travelers Company

Coca Cola

Nvidia

Constellation Energy

Broadcom

ASML Holding

Verisk Analytics

CDW

Marriott International

DexCom

(Teleborsa) -, che mostra sulun rialzo dello 0,24%; sulla stessa linea, in forte aumento l', che con il suo +1,58% termina a quota 5.522 punti. Su di giri il(+3,01%); sulla stessa linea, effervescente l'(+1,9%).A spingere il mercato statunitense sono i, dopo cheha migliorato le previsioni per il 2024 relative alle vendite di chip AI, facendo correre i titolo del comparto, ad iniziare dal colossoLe contrattazioni sono state sostenute anche dal fatto che il presidente della Fedha dichiarato in conferenza stampa che un. dopo che il FOMC aveva confermato i tassi tra il 5,25% e il 5,5%."La domanda sarà, l'evoluzione delle prospettive e l'equilibrio dei rischi sonoe il mantenimento di un mercato del lavoro solido - ha affermato Powell - Se questo test verrà superato, una riduzione del nostro tasso ufficiale potrebbe essere sul tavolo già durante la prossima riunione di settembre"In buona evidenza nell'S&P 500 i(+3,95%),(+1,79%) e(+1,29%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,90%),(+2,02%),(+2,00%) e(+1,50%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,16%. Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,84%.scende dell'1,81%. Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,39%.Tra idel Nasdaq 100,(+12,90%),(+12,51%),(+11,96%) e(+8,97%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -8,48%. Lettera su, che registra un importante calo del 6,18%. Scende, con un ribasso del 4,80%. Calo deciso per, che segna un -2,7%.