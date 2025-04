A Wall Street si ampliano i rialzi con asta USA

Dow Jones

(Teleborsa) - A Wall Street, ilcontinua la giornata con un aumento dell'1,50%, a 38.210 punti, spezzando la serie negativa iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, si muove con il vento in poppa l', che arriva a 5.070 punti. Ottima la prestazione del(+2,64%); sulla stessa tendenza, in netto miglioramento l'(+2,13%).La volatilità resta comunque sullo sfondo dopo la rappresaglia sui dazi annunciata dalla Cina che ha deciso di elevare le proprie tariffe sui beni USA dal 34% all'84%, a partire da domani, come risposta alla decisione della Casa Bianca di ritoccare all'insù i dazi sui prodotti cinesi fino al 104%. Gli investitori intanto cercano di capire se ci sono spazi di trattativa per ridurre i dazi tra gli USA e i Paesi destinatari delle tariffe.Si attenuano marcatamente le pressioni sui titoli del tesoro americano dopo l'esito positivo di una asta di collocamento di Treasuries. Il Tesoro americano ha venduto 39 miliardi di dollari di Treasury a 10 anni a un rendimento del 4,435%. Gli analisti commentano che l'asta è andata molto bene e notano una domanda sostenuta.I prezzi del greggio continuano a scendere per il quinto giorno consecutivo, raggiungendo il minimo da febbraio 2021, con l'escalation della guerra commerciale innescata dai cosiddetti dazi "reciproci".Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+4,29%),(+1,82%) e(+1,70%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,54%.Tra i(+6,32%),(+4,56%),(+4,44%) e(+2,98%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,78%.scende dell'1,71%.Calo deciso per, che segna un -1,56%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,3%.Tra i(+6,32%),(+5,12%),(+5,02%) e(+4,71%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,88%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,49%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,81%.