Borse europee in rosso. Milano è la peggiore

(Teleborsa) -, che scontano ilsin da ieri sera. Unasembra in atto e colpisce i settori che hanno guadagnato di più sinora, come quello tecnologico. C'èin merito allo stato dell'economia, mentre torna in auge ilin Europa e USA.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,03%. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,65%. Seduta in frazionale ribasso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,58%.Pesante l'aumento dello, che si attesta a +149 punti base, con un deciso aumento di 8 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento del 3,66%.seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,22%, giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,39%, e piccola perdita per, che scambia con un -0,62%.A picco Piazza Affari, con ilche accusa un ribasso dell'1,62%, continuando sulla scia ribassista rappresentata da tre cali consecutivi, in essere da mercoledì scorso; sulla stessa linea, profondo rosso per il, che retrocede a 34.474 punti, in netto calo dell'1,56%. Variazioni negative per il(-1,11%); con analoga direzione, in ribasso il(-0,86%)., segna un buon incremento, che riporta un +0,94% rispetto al precedente, dopo i solidi risultati annunciati ieri sera.Fra i più forti ribassi si segnala, che continua la seduta con -3,75% di riflesso ai risultati di Intel.Sotto pressione, che accusa un calo del 3,52%.Scivola, con un netto svantaggio del 3,45%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 3,29%.del FTSE MidCap,(+2,15%),(+1,84%),(+0,71%) e(+0,68%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,38%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,99%.scende del 2,88%.Calo deciso per, che segna un -2,5%.