Mercati europei deboli. Stasera la decisione Fed

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Amplifon

STMicroelectronics

Italgas

Pirelli

DiaSorin

Buzzi

Recordati

Fineco

Anima Holding

RCS

CIR

D'Amico

Zignago Vetro

Carel Industries

GVS

(Teleborsa) -, in scia alle altre Borse di Eurolandia, con gli investitori che guardano allper l’avvio dei colloqui sul commercio, entro la fine della settimana.Il focus degli addetti ai lavori si concentra anche sulla riunione della, che termina stasera, con attese di tassi fermi, dopo che il governatore della banca centrale, Jerome Powell ha recentemente segnalato di essere in una fase di attendismo a causa delle preoccupazioni sui dazi. Restando sul fronte delle banche centrali, quellaha annunciato il taglio dello 0,5% del coefficiente di riserva obbligatoria delle banche e del tasso d'interesse di riferimento dello 0,1%, a sostegno dell'economia.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,136. Perde terreno l', che scambia a 3.390 dollari l'oncia, ritracciando dell'1,22%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,56%.Si riduce di poco lo, che si porta a +103 punti base, con un lieve calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,51%.trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia, sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,31%, e si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,62%. Si muove in frazionale ribasso Piazza Affari, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,23%; sulla stessa linea, depressa il, che scambia sotto i livelli della vigilia a 40.817 punti.di Piazza Affari, brilla, con un forte incremento (+3,83%).Composta, che cresce di un modesto +1,05%.Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dell'1,05%.Resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,72%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,97%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,78%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,69%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,57%.di Milano,(+2,04%),(+1,90%),(+1,34%) e(+1,25%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -12,31%.Crolla, con una flessione del 4,62%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,43%.