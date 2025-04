Panic selling sulle Borse europee. Maggiori realizzi su banche e difesa

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, con gli investitori spaventati dallaavviata dai dazi del presidente statunitense Donald Trump. Il sentiment è colpito dalle dichiarazioni provenienti dall'amministrazione USA nel weekend, nonostante le indiscrezioni di possibili dimissioni del segretario al Tesoro Bessent, che hanno mostrato posizioni ferme nell'intenzione di proseguire in una pronunciata politica fortemente protezionistica. Sul fronte macroeconomico, è crollato , secondo l'ultimo sondaggio condotto dall'Istituto Sentix tedesco.Leggera crescita dell', che sale a quota 1,099. Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,40%. Il(Light Sweet Crude Oil) crolla del 4,01%, scendendo fino a 59,5 dollari per barile.Sale molto lo, raggiungendo +124 punti base, con un deciso aumento di 9 punti base, mentre ilriporta un rendimento del 3,69%.seduta negativa per, che scende del 5,89%, sensibili perdite per, in calo del 4,87%, e in apnea, che arretra del 5,62%.A picco, con ilche accusa un ribasso del 5,88%, proseguendo la serie di quattro ribassi consecutivi, iniziata mercoledì scorso; sulla stessa linea, si abbattono le vendite sul, che continua la giornata a 34.563 punti, in forte calo del 5,87%. Depresso il(-5,18%); sulla stessa tendenza, in netto peggioramento il(-5,29%).Scendono o perdono terrenoLe più forti vendite si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -9,34%. Tonfo di, che mostra una caduta del 7,65%. Lettera su, che registra un importante calo del 7,46%. Scende, con un ribasso del 7,33%.Le più forti vendite si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -10,37%. Crolla, con una flessione del 9,80%. Vendite a piene mani su, che soffre un decremento dell'8,93%. Pessima performance per, che registra un ribasso dell'8,25%.