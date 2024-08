Crescita e sostenibilità, UniCredit e SACE supportano Scattolini

(Teleborsa) -sostengono i piani di sviluppo sostenibile e crescita internazionale diattiva in Europa nella produzione di cassoni fissi e ribaltabili per veicoli commerciali. La banca ha infatti strutturato in favore dell’azienda con sede Valeggio sul Mincio (VR) un'operazione di supporto finanziario da 19 milioni di euro, con intervento diattraverso un finanziamentPiù nel dettaglio i fondi messi a disposizione andranno a supportare l’acquisizione del 100% della società turcafino ad oggi detenuta direttamente dalla holding del Gruppo Faist. Questa operazione di razionalizzazione societaria di Gruppo permetterà alla società di presidiare in maniera più efficace ancora uno dei propri principali mercati di sbocco.Parallelamente il finanziamento verrà collegato a un obiettivo di miglioramento delo, che mira a consolidare la propria pLa Turchia rappresenta un mercato strategico per SCATTOLINI, grazie alla sua posizione geografica favorevole e alla crescente domanda di veicoli commerciali nella regione. L'acquisizione di SCATTOLINI OTOMOTIV consentirà di ottimizzare le sinergie produttive e logistiche, migliorando l'efficienza operativa e riducendo i costi. Inoltre, permetterà di ampliare l'offerta di prodotti e servizi, rispondendo m“Siamo entusiasti di annunciare l'acquisizione del 100% di SCATTOLINI Otomotiv Ltd, un passo strategico per rafforzare la nostra presenza in Turchia e Middle Est ottimizzando le sinergie operative all’interno della Truck Bodies BU. Il collegamento del finanziamento di questa operazione con obiettivo di miglioramento del profilo ESG, valutato attraverso il rating EcoVadis, sottolinea il nostro impegno verso strategie sostenibili e responsabili. Questo approccio ridurrà l'impatto ambientale e rafforzerà la nostra reputazione come leader nel settore. Ringrazio UniCredit e SACE per il loro sostegno continuo e per aver creduto nel nostro progetto di rafforzamento e crescita internazionale. Questa operazione rappresenta un punto di svolta per SCATTOLINI e ci pone in una posizione ancora più solida per affrontare le sfide future e continuare ad essere innovativi e competitivi nel nostro settore", dichiaraCEO di SCATTOLINI.“Sono molte le realtà operanti a Nord Est che sono riuscite a coniugare la storica vocazione all’internazionalizzazione di questo territorio con nuove traiettorie di crescita sostenibile. In quest’ottica il sostegno di UniCredit ai piani di sviluppo di Scattolini rappresenta una prova concreta, l’ennesima, della nostra volontà di supportare le imprese a migliorare la proprià competitività, innescando così circoli virtuosi per le comunità in cui operiamo", sottolineaRegional Manager Nord Est di UniCredit:“Come SACE supportiamo da anni lo sviluppo della società veronese Scattolini, storica realtà attiva in Europa nella produzione di allestimenti per veicoli commerciali. Con questa operazione in Turchia confermiamo il nostro impegno nel sostegno all’internazionalizzazione con un partner consolidato come UniCredit", commenta, Regional Director Business Network Centro-Nord di SACE: