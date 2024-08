F2i chiude raccolta Fondo di Debito Infrastrutturale IDF1 oltre target di 500 milioni

(Teleborsa) -comunica di aver raggiunto con successo ilcon unadi euro. Il risultato è stato conseguito grazie alla sottoscrizione da parte di, tra cui fondi pensione, casse di previdenza, fondazioni di origine bancaria, assicurazioni, istituzioni bancarie e family office.IDF1 è un, in Italia e in Europa, a supporto di. Il fondo, che ha raggiunto il primo closing nel terzo trimestre del 2022, ha ad oggi(anche in relazione ai temi della sostenibilità) quali, ad esempio, quelli relativi alle infrastrutture digitali, alle infrastrutture socio-sanitarie e alle energie rinnovabili. Il team di IDF1, guidato da, ha ad oggi individuato e selezionato(Italia e altri paesi europei), investendo oltre il 90% della dotazione in portafoglio.Alla luce dei risultati conseguiti,di debito infrastrutturale."I fondi di debito infrastrutturale hanno registrato negli ultimi anni una grande diffusione a livello internazionale. F2i è stata la prima Sgr italiana a proporre questo prodotto, favorendo l’accesso ad una asset class con interessanti caratteristiche di stabilità e di rendimento, a supporto dello sviluppo e dell’ammodernamento di infrastrutturale essenziali”, ha commentato, amministratore delegato di F2i Sgr.