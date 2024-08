QuattroR lancia fondo MidCap con target a 250 milioni di euro. Investimento di MCC

(Teleborsa) -, fondo di private equity italiano intende promuovere lo sviluppo di imprese italiane di eccellenza, dotate di solidi fondamentali industriali e tecnologici, ha annunciato il, a soli sei mesi dell'avvio della commercializzazione. Il fondo MidCap replicherà la distintiva strategia "Money-In" di QuattroR nel segmento delle PMI italiane con fatturato superiore a 50 milioni di euro, operanti in settori strategici.La società indica sottoscrizioni da parte di primari investitori istituzionali, tra cui casse di previdenza e gruppi bancari. La dotazione include anche il commitment del team di QuattroR SGR. Il fund raising si concluderà entro il primo trimestre 2025 con unIl fondo "QuattroR MidCap" sarà focalizzato sulla crescita e il rilancio delle aziende, apportando nuove risorse finanziarie, prevalentemente attraverso, con investimenti qualificati in partnership con imprenditori e azionisti. Il fondo è PIR compliant e classificato art.8 ai sensi del Regolamento UE 2019/2088."QuattroR MidCap" è coordinato da unpresieduto dal Senior Partner Stefano Cassina, unitamente al Presidente Flavio Valeri e all'Amministratore Delegato Francesco Conte, mentre il team di investimento è guidato dai Principal Paolo Cavagnino e Marco Pontiggia, che vantano un'esperienza decennale nel settore."In un contesto di grande complessità e forti cambiamenti, la nostra radicata esperienza negli investimenti "Money-In" ci permette di contribuire concretamente alla crescita e allo sviluppo delle eccellenze italiane - ha commentatoSGR - Siamo molto soddisfatti del risultato raggiunto con il primo round di raccolta per il nuovo fondo "MidCap" e vogliamo ringraziare i nostri investitori per la fiducia riposta in QuattroR, volta alla condivisione di un progetto strategico per supportare il sistema Paese a livello internazionale".Dalla sua nascita, QuattroR haleader nei propri settori di riferimento: Burgo Group (Packaging), Casalasco (Food), Elemaster (Elettronica), Fagioli (Servizi), Gruppo Cerdisa Ricchetti (Industrial), MTD Group (Healthcare) e Segafredo Zanettti (Beverage), con un fatturato aggregato di circa 5 miliardi di euro e 13.000 dipendenti.ha annunciato l'nel fondo "QuattroR MidCap". Insieme alle altre banche del Gruppo - BdM Banca e Cassa di Risparmio di Orvieto - MCC potrà contribuire allo sviluppo delle iniziative di QuattroR MidCap, con particolare attenzione alle aziende del Mezzogiorno."Abbiamo deciso di aderire al fondo QuattroR Midcap perché è uno strumento che consente di supportare la crescita dell'economia reale. In questo modo, potremo offrire il nostro sostegno anche per l'origination delle operazioni e per il finanziamento aggiuntivo delle imprese partecipate”, ha commentato l'- La partnership con QuattroR SGR è per noi strategica perché, da un lato, ci permette di portare gli investimenti anche nel Mezzogiorno e, dall'altro, ci consente di fare un ulteriore passo verso la realizzazione del Distretto Finanziario del Sud, di cui vogliamo essere sempre più protagonisti e soggetto aggregante, collaborando con tutti gli attori che operano in quei territori".