Medica, fatturato semestrale in crescita grazie alle controllate estere

(Teleborsa) -, azienda attiva nel settore biomedicale e del MedTech e quotata su Euronext Growth Milan, ha chiuso il2024 con unconsolidato di circa 36,4 milioni di euro, in crescita rispetto al fatturato realizzato nel primo semestre 2023, pari a 33,4 milioni di euro.L'andamento del fatturato del semestre è stato caratterizzato principalmente dal, che complessivamente hanno contribuito alla crescita in termini di fatturato consolidato di 4,4 milioni di euro, e da un decremento del fatturato di gruppo a parità di perimetro (-5%, pari a -1,4 milioni di euro), in particolare nell'area medicale e in via residuale nell'automation, riconducibile principalmente ad un effetto temporale delle consegne slittate per valori significativi nel mese di luglio 2024.Laconsolidata, negativa per circa 14,6 milioni di euro (13,7 milioni di euro al 31 dicembre 2023), sconta una crescita significativa del magazzino conseguentemente agli allungamenti dei tempi di consegna dei prodotti realizzati dagli stabilimenti che di fatto ha assorbito la cassa operativa."Sono soddisfatto della crescita delle società Medica USA e Medica Gmbh - ha commentato il- Veniamo da un periodo di forti investimenti con incrementi significativi di capacità produttiva e ampliamenti geografici strategici che pongono le basi per una crescita solida nel medio lungo periodo.hanno spostato il fatturato da giugno a luglio. Il significativo portafoglio ordini di Gruppo ci rende ottimisti e fiduciosi per un secondo semestre nettamente migliore, contando su un recupero di fatturato della divisione Automation e Aferesis".