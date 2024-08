Prismi verso piano di ristrutturazione del debito e aumento di capitale

Prismi

(Teleborsa) - Il CdA di, società quotata su Euronext Growth Milan e operante nel settore web e digital marketing, ha deliberato di presentareai sensi degli articoli 57 e 63 del D. Lgs. 14/2019 per Prismi, dando mandato all'Amministratore Delegato di svolgere tutte le necessarie attività conseguenti. La presentazione del piano di ristrutturazione, attualmente in fase di predisposizione, è prevista entro il 31 ottobre 2024.Il board ha inoltre deliberato di procedere ad uncon esclusione del diritto di opzione per complessivi Euro 3,6 milioni circa, in virtù della delega ricevuta dell'assemblea straordinaria dei Soci del 22 marzo 2022. Termini e condizioni dell'aumento di capitale, la cui esecuzione avverrà entro il mese di ottobre 2024, saranno definiti in occasione del convocando CdA notarile di esecuzione del su menzionato aumento di capitale.Nell'ambito del percorso che verrà intrapreso tramite il piano di ristrutturazione del debito di Prismi ex art 57 CCII, in data odierna il CdA della società ha deliberato di proporre ai titolari delle"Prismi 2015-2049 Obbligazioni Convertibili" unadel prestito obbligazionario, in particolare modificando sia il rapporto di conversione che il tasso di interesse, al fine di agevolare il percorso di risanamento della Società.