SF Fed, Daly: "Tagli dei tassi di interesse in vista dell’indebolimento del mercato del lavoro"

(Teleborsa) - Negli Usa si prevedono tagli dei tassi di interesse in vista dell'indebolimento del mercato del lavoro. È quanto ha affermato la, dichiarando di aspettarsi un taglio dei tassi di interesse entro la fine dell'anno, ma senza fornire un calendario o la misura in cui la banca centrale allenterà i tassi. "Saranno necessari aggiustamenti politici nel prossimo trimestre. Quanto sarà necessario fare e quando dovrà avvenire, penso che dipenderà molto dalle informazioni che arriveranno. Ma a mio avviso, ora abbiamo la conferma che il mercato del lavoro sta rallentando ed è estremamente importante non lasciarlo rallentare così tanto da trasformarsi in una recessione" ha dettodurante un forum alle Hawaii.Le osservazioni arrivano lo stesso giorno in cuimentre gli investitori erano alle prese con i timori di un rallentamento della crescita e della risposta della Fed.Quest’anno, come elettore delDaly ha promesso che i politici faranno ciò che è necessario per raggiungere i loro obiettivi economici. "Faremo tutto il necessario per garantire il raggiungimento dei nostri obiettivi, ovvero la stabilità dei prezzi e la piena occupazione – ha affermato la presidente della Federal Reserve di San Francisco –. Apporteremo aggiustamenti politici man mano che l'economia fornirà i dati e sapremo cosa è necessario".