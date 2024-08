ABN AMRO alza guidance su NII grazie a tassi alti più a lungo

ABN AMRO

(Teleborsa) - La banca olandeseha chiuso ildel 2024 con unpari a 642 milioni di euro, con un return on equity di quasi l'11%. Il reddito netto da interessi è stato solido a 1.608 milioni di euro e ora l'istituto prevede unper l'intero anno superiore a 6,4 miliardi di euro, riflettendo tassi di interesse più elevati per più tempo."Il secondo trimestre ha segnato un altro trimestre solido per ABN AMRO, sia per quanto riguarda i nostri risultati finanziari sia per quanto riguarda la fornitura di servizi e prodotti migliori e il supporto ai clienti nella loro transizione verso la sostenibilità - ha commentato il- "I nostri risultati continuano a beneficiare della buona performance dell'economia olandese"."Sono lieto che abbiamo raggiunto un nuovo contratto collettivo di lavoro biennale, a partire dal 1° luglio - ha aggiunto - Credo che sia un pacchetto equo e completo che si concentra sull'apprezzamento, sulle prospettive per il futuro e sull'occupabilità a lungo termine. Sebbene ciò eserciti una, manteniamo la nostra guidance sui costi per l'anno a circa 5,3 miliardi di euro".