Anthilia, fondo Selective Coupon 2028 raccoglie 41 milioni di euro

Banco di Desio e della Brianza

(Teleborsa) - Anthilia Capital Partners SGR, società italiana indipendente dedicata all'asset management per conto di clienti istituzionali e privati, haraccogliendo oltre. Si tratta del secondo fondo "a finestra" promosso dalla SGR, - dopo Anthilia Cedola Dinamica 2028, lanciato a ottobre 2023 - una soluzione in grado di offrire agli investitori un rendimento in linea con i tassi di interesse offerti dal mercato.Il fondo è rivolto ad un'ampia platea di investitori privati ed avrà. Il successo del collocamento è stato possibile anche grazie al contributo di, Banca Valsabbina e Cassa Lombarda.Anthilia Selective Coupon 2028 presenta unsu differenti emissioni governative e societarie con spread interessanti: il portafoglio spazia dai bond high yield alle obbligazioni finanziarie, dai governativi Paesi Emergenti ad asset class obbligazionarie specializzate (come i titoli ibridi societari e gli Insurance Linked Securities). Durante la vita del fondo verranno distribuite annualmente le cedole a valere sugli investimenti obbligazionari con rendimenti attesi in linea ai tassi di interesse attuali (è stabilito un minimo del 2%)."Dopo un periodo di politiche monetarie restrittive, la discesa dei tassi appare più lenta del previsto e i- commenta, Partner & Responsabile Sviluppo Prodotti di Anthilia SGR - Siamo soddisfatti dei risultati del lancio di questi primi due fondi "a cedola", ottenuti anche grazie alla forza delle reti dei nostri partner. Crediamo molto in questa linea di business caratterizzata da iniziative più tattiche, complementari ai fondi aperti tradizionali ed ai veicoli dedicati all'economia reale".