Growens, downgrade di Intesa a Hold con aumento TP

(Teleborsa) -ha abbassato a "" da "Buy" lasul titolo, società operante nel settore delle cloud marketing technologies quotata su Euronext Growth Milan, dopo aver incrementato ilper azione dai precedenti 7 euro, visto l'upside nullo.Gli analisti scrivono che la strategia di Growens continua a concentrarsi sullo, che viene considerato il principale catalyst per il titolo, grazie all'implementazione delle sinergie con "Really Good Emails" e alla liquidità ancora disponibile (15 milioni di dollari da investire organicamente nel 2024-26, secondo il piano).Il broker haper incorporare l'acquisizione di Really Good Emails, gli obiettivi aziendali per il 2024-26 e gli ultimi risultati preliminari. Le stime FY24 incorporano la distribuzione di undi 1,58 euro per azione (0,79 euro per azione già pagati a maggio).