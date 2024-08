Kirby: "Più vicini che mai ad un accordo sul cessate il fuoco a Gaza"

(Teleborsa) - Durante un briefing con un gruppo ristretto di giornalisti,, portavoce delha espresso ottimismo riguardo i. "Siamo più vicini che mai a un accordo sul" ha dichiarato Kirby, segnalando un possibile cambio di fase nel protratto conflitto nella regione. "Se ci sarà un'escalation in Medio Oriente, gli Stati Uniti sono pronti a difendere Israele e noi stessi nel modo appropriato", prosegue il portavoce del Consiglio per la Sicurezza nazionale.Come riporta Washington Post: "Ilma funzionari della Casa Bianca ritengono che gli sforzi del presidente americano Joe Biden per frenare l'Iran dopo l'assassinio del capo politico di Hamas Ismail Haniyeh a Teheran stiano dando i loro frutti e la repubblica islamica potrebbe riconsiderare il suo piano di risposta "pesante".Il primo ministro israeliano, durante una visita alla base di reclutamento dell'esercito diha esortato i, sottolineando che Israele è preparato per la difesa e l'attacco e si sta impegnando attivamente nella difesa del paese., definendole la "spina dorsale della nazione".Il comandante dell'ha denunciato le azioni di Israele, promettendo una risposta severa dell'Iran all'uccisione del leader di Hamas, Ismail Haniyeh, e dichiarando che la nomina di Yahya Sinwar come nuovo capo dell'ufficio politico di Hamas dimostra la continua resistenza palestinese. Il ministro degli Esteri iraniano ad interim,che lui definisce terroristiche e violatrici del diritto internazionale. Bagheri ha espresso frustrazione per la mancanza di azioni punitive da parte del Consiglio di Sicurezza dell'ONU contro Israele, nonostante le accuse di aggressioni. Nel frattempo, durante un colloquio telefonico con l'omologo austriaco,La situazione richiede un delicato equilibrio diplomatico.ha ribadito gli sforzi del G7 e altri attori regionali nel promuovere la prudenza e la moderazione per evitare una guerra regionale che avrebbe conseguenze disastrose. "Stiamo facendo di tutto, come G7, con i Paesi arabi dell'area, l'Iraq, tutti quantiin questa reazione". Lo ha detto il ministro degli Esteri e vicepresidente del Consiglio, a Morning News, su Canale 5. "Naturalmente è unperché tutte le parti in causa devono rendersi conto che superare un certo limite nello scontro significa poi dar vita a una guerra regionale che avrebbe delle conseguenze molto gravi", ha proseguito Tajani. "Stiamo lavorando giorno e notte attraverso i, cercando di convincere gli interlocutori anche i più vicini all'Iran, di spingere affinché Teheran non abbia una reazione sproporzionata. Speriamo che la diplomazia possa ottenere dei risultati positivi, non bisogna mai demordere, quando si vuole costruire la pace. Naturalmente anche Israele deve fare la sua parte, comprendere che nelle sue mani c'è anche la stabilità dell'intera area, fermo restando che deve garantire la propria indipendenza", ha aggiunto."Continuiamo a dire assolutamente di. Chi può rientrare è meglio che lo faccia", ha ribadito Tajani. "Gli. Gran parte però ha il doppio passaporto e sono residenti. Ce ne sono 300-350 invece che sono lì per lavoro o per altre ragioni. Qualcuno è già rientrato con gli aerei di linea, ascoltando il nostro appello, si tratta di una decina di persone", ha proseguito. "Comunque la nostra ambasciata a Beirut e la nostra unità di crisi del ministero degli Esteri lavora 24 ore su 24 per dare tutte le informazioni necessarie ai nostri connazionali che avessero bisogno di sapere come cercare di rientrare", ha concluso.