KKR acquista quota di WPP in FGS Global. Società valutata 1,7 miliardi di dollari

(Teleborsa) -, colosso statunitense del private equity, ha annunciato l'diin, preminente società di consulenza globale per le comunicazioni e public affairs. La transazione proposta è supportata dal management di FGS, si basa sull'investimento di minoranza iniziale di KKR a luglio 2023 e. Come risultato della transazione, la quota azionaria degli oltre 500 dipendenti azionisti di FGS sarà pari a circa il 26% della società.Dall'2023, FGS ha beneficiato dell'accesso di KKR a risorse globali, reti e competenze nella creazione di aziende globali di prim'ordine. Sia KKR che FGS sono focalizzate sul potenziamento della crescita della società e sull'estensione della sua posizione di leader come consulente globale per i Consigli di amministrazione e le C-suite in situazioni critiche per il business. FGS continuerà a essere una società guidata dai partner, gestita dall'attuale team dirigenziale."Il nostro investimento in FGS riflette il nostro forte impegno nei confronti delle partnership strategiche, in cui forniamo capitale a lungo termine e risorse globali a team imprenditoriali e aziende di livello mondiale - ha commentato, Partner e Co-Head of European Private Equity presso KKR -e siamo soddisfatti della nostra partnership sin dal nostro investimento di minoranza nel luglio 2023. Negli ecosistemi degli stakeholder sempre più complessi di oggi, il valore delle intuizioni, della consulenza e dell'esecuzione di FGS è sempre più essenziale per le organizzazioni per gestire l'incertezza e raggiungere i propri obiettivi. Non vediamo l'ora di continuare la nostra collaborazione e aiutare FGS a realizzare la propria visione come leader di categoria globale".