Tesmec, Intermonte taglia target price e conferma Neutral

(Teleborsa) -ha abbassato aper azione (da 0,12 euro) ilsu, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel campo della costruzione di infrastrutture relative al trasporto di energia elettrica, dati e materiali, confermando lasul titolo a "".Gli analisti scrivono che i risultati del 2Q24 di Tesmec sono stati inferiori alle stime per le vendite e la posizione finanziaria netta e hanno mostrato un deterioramento delle tendenze operative rispetto al 1Q24. Durante la call, il management ha espresso fiducia in un miglioramento delle prestazioni operative nel 2H sia sulla top line che sul flusso di cassa, in particolare nel 4Q, mentreIntermonte ha aggiornato le stime edel 4% per le vendite (268 milioni di euro nel FY24, +6% YoY), -1% per l'EBITDA (40 milioni di euro nel FY24 invariato), con un debito netto ora previsto a 161 milioni di euro a fine 2024 rispetto alla precedente stima di 151 milioni di euro."Tesmec è esposta a opportunità di crescita associate ai crescenti investimenti infrastrutturali (il Medio Oriente è un'area chiave di sviluppo), sebbene ile la leva finanziaria del debito troppo elevata", si legge nella ricerca.