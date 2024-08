Bialetti, la perdita semestrale si allarga a 3,8 milioni di euro. Ricavi +6,2%

Bialetti Industrie

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e specializzata nella produzione di caffettiere, piccoli elettrodomestici e strumenti di cottura, nel primo semestre 2024 ha conseguitopari a 67,3 milioni di euro, in aumento del 6,2% rispetto al primo semestre 2023 chiuso a 63,3 milioni di euro.L'consolidato normalizzato risulta positivo per 8,6 milioni di euro, in crescita del 10,8% pari a 0,8 milioni di euro rispetto al primo semestre 2023. Tale risultato è conseguente sia al trend positivo di fatturato – sostenuto anche da investimenti di marketing pari a circa 2,8 milioni di euro - sia al recupero di marginalità. Ilrisulta essere positivo per 6,1 milioni di euro (positivo per 5,7 milioni di euro nel primo semestre 2023), mentre ilevidenzia un risultato negativo per 3,8 milioni di euro (confrontato con un risultato negativo per 3,1 milioni di euro nel primo semestre 2023). Pesanoper 9,4 milioni di euro."La crescita registrata dal Gruppo Bialetti rispetto allo stesso periodo del 2023, dimostra la validità del percorso intrapreso e il raggiungimento degli obiettivi strategici, con un'attenzione particolare al settore del caffè e all'internazionalizzazione del business", ha commentato ilL'al 30 giugno 2024 risulta pari a Euro 116,5 milioni in incremento di Euro 8,4 milioni rispetto al 31 dicembre 2023. Tale incremento è legato principalmente a una riduzione delle disponibilità di cassa al 30 giugno 2024 per far fronte agli investimenti in Capitale circolante richiesti dalla stagionalità del business, nonché alla riduzione dello scaduto dei debiti di natura commerciale e tributaria per Euro 1,6 milioni