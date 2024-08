Piovan, downgrade di Kepler Cheuvreux a Hold con TP confermato

Piovan

(Teleborsa) - Kepler Cheuvreux ha tagliato a "" da "Buy" lasul titolo, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nello sviluppo e produzione di sistemi di automazione dei processi produttivi per lo stoccaggio, trasporto e trattamento di polimeri, polveri plastiche e alimentari, confermando ilper azione.Dopo i risultati "di supporto" del primo semestre 2024 , con un EBITDA rettificato del +4% rispetto alla stima degli analisti, questi ultimi hannorettificato di 82,7 milioni di euro, +4,9% anno su anno, e vedono il margine di +40 punti base anno su anno al 14,2%.Kepler Cheuvreux ricorda anche gli ultimi aggiornamenti nel contesto della futura OPA: l'attualecomposto da sette membri, di cui cinque (71%) indipendenti,al completamento della cessione della quota di controllo detenuta da Pentafin ad Automation Systems, controllata dalla società di private equity Investindustrial.Ci sarà un nuovo CdA per riflettere la nuova struttura di controllo. Automation Systems deterrà una quota pari al 64,82% del capitale sociale, o 67,96% escludendo le azioni proprie, controllando così l'assemblea. La successiva offerta pubblica di acquisto sarà di 14 euro ad azione e l'. I membri indipendenti avranno voce in capitolo nel valutare se il prezzo è equo o meno. La revoca dalla quotazione può avvenire tramite squeeze-out (il veicolo deve raggiungere oltre il 90%) o (seconda soluzione) tramite una fusione con il veicolo non quotato.