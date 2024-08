Servizi Italia, analisti positivi sul resto del 2024 dopo la semestrale

Servizi Italia

(Teleborsa) -di, società quotata su Euronext STAR Milan e leader nel settore dei servizi integrati di noleggio, lavaggio e sterilizzazione di materiali tessili e strumentario chirurgico per le strutture ospedaliere, e sonodell'azienda.Secondo TP ICAP Midcap, Servizi Italia ha pubblicatoe confermando i molteplici trend che guideranno la performance del gruppo nel 2024. La semestrale "conferma il forte slancio operativo di cui gode il gruppo nel 2024 e che potrebbe indurci ad aumentare le nostre aspettative - si legge nella ricerca - Data questa buona prospettiva, riteniamo che il Gruppo sia sottovalutato. TP ICAP Midcap ha una raccomandazione "Buy" e un target price di 2,10 euro per azione., che ha una raccomandazione "Outperform" e un target price di 2,45 euro per azione, haalla luce dei risultati del 1H24 e delle continue efficienze sui costi. In dettaglio, ha alzato l'EBIT 2024/2025 rispettivamente del 12,6%/4,9%. Tuttavia, ha tenuto conto di un'aliquota fiscale più elevata (25% come nel 1H24) e di oneri finanziari leggermente più elevati."I risultati hanno mostrato un miglioramento della redditività, che beneficia di continue efficienze e di una normalizzazione del costo dell'energia - si legge nella ricerca - Questi fattori dovrebbero continuare a supportare i risultati anche dei prossimi trimestri, mentre il. Il titolo dovrebbe trarre vantaggio dall'andamento altamente visibile dei suoi ricavi e da un'eventuale riduzione del costo del capitale".