Balderton Capital, raccolti 1,3 miliardi di dollari per investire in aziende tech europee

(Teleborsa) -, tra le principali società di venture capital con focalizzazione sul mondo tech di tutta Europa, ha annunciato il suoFund IX, dadi dollari, eFund II, dadi dollari, a supporto degli imprenditori europei più ambiziosi, dalla fase seed fino al completamento dell'IPO. La raccolta complessiva è quindi da 1,3 miliardi di dollari."Noi di Balderton riteniamo che il modo migliore per cambiare il mondo consista nel realizzare un'impresa, e che- ha commentato Bernard Liautaud, Managing Partner presso Balderton - Come società, la nostra missione è semplice: essere il partner preferito dei fondatori di queste imprese tecnologiche europee destinate a crescere".La società ha detto che c'era una "forte domanda" da parte degli investitori per Early Stage Fund IX e Growth Fund II, che ha segnato la. Il mix sempre più globale di LP nei fondi dell'azienda è stato attratto dall'attenzione europea di Balderton e dal suo track record di successo nei suoi 25 anni di storia. Ciò include uno dei più grandi e importanti fondi pensione pubblici degli Stati Uniti, che ha creato un portafoglio europeo selettivo di VC, e British Patient Capital, il più grande investitore nazionale del Regno Unito in opportunità di venture capital.Dalla sua fondazione nel 2000, Balderton haprovenienti da tutta Europa. L'attuale portafoglio include leader di categoria globali come Revolut, Dream Games, GoCardless, Contentful, Aircall, Wayve, Writer e PhotoRoom. Molte precedenti società del portafoglio hanno fatto exit di successo, come, Depop, MySQL, Peakon, Recorded Future, Talend e