Swissquote aumenta la guidance dopo primo semestre in netta crescita

Swissquote

(Teleborsa) -, gruppo bancario svizzero specializzato nella fornitura di servizi finanziari e di trading online, ha affermato che nellail sentiment degli investitori è migliorato, il che ha avuto un impatto positivo non solo sull'attività di trading ma anche sull'acquisizione di clienti.hanno raggiunto CHF 316,9 milioni (+19,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente) mentre l'è aumentato a CHF 169,7 milioni (+35,9% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente). Al 30 giugno 2024, ihanno raggiunto un massimo record di CHF 68,0 miliardi (+19,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente). I nuovi fondi netti sono stati di CHF 3,8 miliardi.Il numero diè cresciuto di oltre 36.000 conti in 6 mesi, ovvero più che nell'intero anno 2023. Tuttavia, la qualità della base clienti è rimasta a un livello elevato, con una media di patrimoni per cliente superiore a CHF 100.000. Al 30 giugno 2024, la quota di liquidità negli asset dei clienti è rimasta resiliente (in percentuale sugli asset dei clienti totali) ed è aumentata di oltre CHF 1,0 miliardi."Nonostante i risultati semestrali superiori alle aspettative iniziali, si raccomanda di anticipare il secondo semestre 2024 con un certo livello di cautela, in particolare per quanto riguarda il mercato delle criptovalute", si legge nella nota sui conti. Pertanto, per il secondo semestre 2024, Swissquote prevede che i risultati saranno simili ai livelli della guidance iniziale pubblicata a marzo 2024.nel suo complesso, i ricavi netti e l'utile ante imposte sonoa circa CHF 615 milioni (inizialmente: CHF 595 milioni) e circa CHF 320 milioni (inizialmente: CHF 300 milioni).