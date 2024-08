Borse europee positive aspettano l'inflazione USA

FTSE MIB

(Teleborsa) -. Gli acquisti diffusi interessano anche il, che si muove sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia. L'attesa dei mercati si concentra sull'inflazione negli Stati Uniti, in arrivo nel corso della giornata e cruciale per orientare le decisioni di politica monetaria della Fed alla prossima seduta di settembre. Ieri, è stato diffuso il dato sui prezzi alla produzione americani, risultati sotto le attese degli analisti.Sul mercato valutario, l'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,1%. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 2.469,8 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 78,73 dollari per barile.Invariato lo, che si posiziona a +142 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 3,58%.sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,33%, guadagno moderato per, che avanza dello 0,51%, e piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,61%. Lieve aumento per la Borsa Milanese, con ilche sale dello 0,51% a 32.169 punti, proseguendo la serie di quattro rialzi consecutivi, iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,47%, portandosi a 34.278 punti.Tra idi Milano, in evidenza(+1,84%),(+1,33%),(+1,30%) e(+1,20%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,63%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,51%.Al Top tra le azioni italiane a(+2,04%),(+1,95%),(+1,69%) e(+1,48%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,40%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,04%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,87%.Tra i dati08:00: Prezzi produzione, annuale (atteso 1,2%; preced. 1%)08:00: Prezzi consumo, mensile (preced. 0,1%)08:00: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,3%; preced. 2%)08:00: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,1%; preced. -0,7%)08:45: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,3%; preced. 2,2%).