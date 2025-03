Scambi al ribasso per l'azionario europeo, inclusa Piazza Affari

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, dove persiste incertezza sugli scontri commerciali dopo i nuovi dazi dell'amministrazione USA. Dal 2 aprile tutte le auto prodotte fuori dal territorio statunitense saranno gravate da un dazio del 25%. Le tariffe, che vanno ad aggiungersi a quelle già annunciate, hanno innescato la risposta delle autorità UE: la lista delle contromisure sarà ben selezionata.Sul fronte macroeconomico, gli occhi degli investitori sono puntati sull’inflazione americana con l’indice dei prezzi delle spese per i consumi personali (PCE), preferito dalla Fed per orientare la linea di politica monetaria. Intanto in UE, si raffredda l'inflazione in Spagna e, in Francia.Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,27%. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 3.077,4 dollari l'oncia. Seduta sulla parità per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 69,79 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +107 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,77%.deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia, resta vicino alla parità(+0,1%), e fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,61%. A Milano, si muove sotto la parità il, che scende a 38.920 punti, con uno scarto percentuale dello 0,46%; sulla stessa linea, cede alle vendite il, che retrocede a 41.176 punti.Tra idi Milano, in evidenza(+3,30%),(+2,60%),(+1,70%) e(+1,44%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,67%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,53%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,35%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,32%.Al Top tra le azioni italiane a(+2,21%),(+1,72%),(+1,41%) e(+1,37%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,27%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,25%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,87%.