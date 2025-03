Borse europee negative, a Milano pesanti Prysmian e Banco BPM

Prysmian

(Teleborsa) -. Nonostante alcune dichiarazioni più accomodanti del presidente statunitense Donald Trump riguardo ai nuovi dazi, gli investitori restano preoccupati per la loro implementazione il 2 aprile. A Piazza Affari spiccano le performance negative di, dopo l' annuncio di aver sospeso processo di valutazione per un dual listing a Wall Street a causa della recente volatilità dei mercati e della necessità di concludere l'acquisizione di Channel, e di, dopo il parere contrario della BCE all'uso del Danish Compromise sull'OPA(in ogni caso la decisione vincolante spetta all'EBA, che ancora non si è pronunciata).Sul fronte macroeconomico, nela febbraio l'ha sorpreso lievemente al ribasso, con un CPI headline in crescita di +2,8% a/a (contro +3% atteso e precedente). Neglia febbraio glihanno segnato un incremento di +0,9% m/m (da +3,3% precedente), contro attese di ribasso (-1%).Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,079. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 3.016,7 dollari l'oncia. Il(Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 69,87 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota +107 punti base, con ilche si posiziona al 3,83%.vendite su, che registra un ribasso dell'1,17%, sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,30%, e seduta negativa per, che mostra una perdita dello 0,96%.Giornata "no" per la, in flessione dello 0,83% sul; sulla stessa linea, vendite diffuse sul, che chiude la giornata a 41.327 punti. Leggermente negativo il(-0,33%); come pure, negativo il(-1,05%).Tra lea grande capitalizzazione, ben comprata, che segna un forte rialzo del 2,13%.avanza dell'1,50%. Guadagno moderato per, che avanza dell'1,47%. Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dell'1,17%.I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -6,20%. Seduta negativa per, che scende del 4,48%. Sensibili perdite per, in calo del 4,05%. Sotto pressione, che accusa un calo del 3,71%.Al Top tra le azioni italiane a(+8,19%),(+7,26%),(+3,86%) e(+2,85%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,34%. Scivola, con un netto svantaggio del 3,75%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 3,29%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,83%.