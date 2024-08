CPP Investments, patrimonio netto sale a 646,8 miliardi di dollari al 30 giugno

(Teleborsa) -(CPP Investments), uno dei più grandi investitori istituzionali al mondo, ha concluso il suo primo trimestre dell'anno fiscale 2025 (al 30 giugno 2024) con undi 646,8 miliardi di dollari, rispetto ai 632,3 miliardi di dollari alla fine del trimestre precedente.L'aumento di 14,4 miliardi del patrimonio netto per il trimestre è stato costituito da 6,3 miliardi die 8,1 miliardi didal Canada Pension Plan (CPP).Il fondo ha ottenuto unnetto annualizzato decennale del 9,1%. Per il trimestre, il rendimento netto è stato dell'1,0%. Dalla sua nascita nel 1999, e incluso il primo trimestre dell'anno fiscale 2025, CPP Investments ha contribuito con 438,6 miliardi di dollari di reddito netto cumulativo al Fondo."Il nostro portafoglio diversificato sta funzionando come previsto con guadagni nella maggior parte delle classi di attività - ha affermato- Continuiamo a gestire con prudenza il Fondo per offrire valore ai contribuenti e ai beneficiari del CPP nel lunghissimo termine".I risultati del trimestre sono statiprincipalmente dagli, in particolare in titoli di credito e attività denominate in dollari USA, che hanno beneficiato del rafforzamento del dollaro USA rispetto al dollaro canadese. Questi guadagni sono stati parzialmente compensati dagli investimenti in obbligazioni governative, che hanno subito un impatto negativo poiché i mercati di tutto il mondo hanno ridotto le loro aspettative di tagli dei tassi da parte delle banche centrali a causa della persistente inflazione.