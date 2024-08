Il Fondo sovrano norvegese guadagna 126 miliardi di euro nel primo semestre

(Teleborsa) - Il, il più grande al mondo per asset (oltre 1.500 miliardi di euro), ha registrato undell'8,6 percento, equivalente a 1.478 miliardi di corone (circa 126 miliardi di euro), neldel 2024.Il rendimento degli investimentidel fondo è stato del 12 percento, il rendimento degli investimenti aè stato dell'-1 percento, mentre gli investimenti inhanno registrato un rendimento del -1 percento. Il rendimento delle infrastrutture energetiche rinnovabili non quotate è stato del -18 percento.Il rendimento del fondo è stato inferiore di 0,04 punti percentuali rispetto al rendimento dell'"Gli investimenti azionari hanno prodotto un rendimento molto forte nella prima metà dell'anno. Il risultato è stato, a causa della crescente domanda di nuove soluzioni nell'intelligenza artificiale", afferma Nicolai Tangen, CEO di Norges Bank Investment Management (NBIM), il ramo della banca centrale norvegese che gestisce il fondo.Lasi è deprezzata rispetto a diverse delle principali valute durante il trimestre. I movimenti valutari hanno contribuito a un aumento del valore del fondo di 315 miliardi di corone. Nella prima metà dell'anno, l'nel fondo è stato pari a 192 miliardi di corone.Il fondo aveva undi 17.745 miliardi di corone al 30 giugno 2024. Il 72 percento del fondo è stato investito in azioni, il 26,1 percento in titoli a reddito fisso, l'1,7 percento in immobili non quotati e lo 0,1 percento in infrastrutture per l'energia rinnovabile non quotate.In relazione alla rendicontazione semestrale, NBIM sta anche pubblicando unper la prima metà dell'anno, per la prima volta. "Siamo già il fondo più trasparente al mondo, ma ora stiamo aumentando ulteriormente la trasparenza. D'ora in poi, tutti potranno trovare una panoramica aggiornata di tutti i nostri investimenti su base semestrale", afferma Tangen.