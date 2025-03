Veolia: Bpifrance e fondo Lac1 acquistano quota da 800 milioni di euro

Veolia Environnement

(Teleborsa) -, la banca pubblica di investimento francese, e il suo fondo sovrano francese, che fornisce supporto a lungo termine alle multinazionali francesi quotate, hanno annunciato che stannoin, multinazionale francese attiva come fornitore di servizi nei settori ambientale.La transazione sarà accompagnata dalla, che sarà proposto alla prossima assemblea generale degli azionisti.Bpifrance Participations e il fondo Lac1, si legge in una nota."Siamo orgogliosi di investire in Veolia, un'azienda francese leader e campione globale di trasformazione ecologica, con il nostro fondo Lac1. Bpifrance intende, convinta dalle sue prospettive di creazione di valore sostenibile e dal suo ruolo nell'affrontare le attuali sfide ambientali su scala globale", ha commentato, CEO di Bpifrance.Si tratta del secondo annuncio di questo tipo in pochi giorni: a inizio mese, la società di investimento della Fondazione Caixa, ha annunciato che entrerà nel capitale di Veolia con una quota del 5% e avrà un rappresentante nel suo consiglio di amministrazione.