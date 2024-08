Wall Street poco mossa dopo i dati sull'inflazione. Giù Alphabet

Alphabet

(Teleborsa) -, dopo che nuovi dati macroeconomici hanno consolidato le scommesse sul fatto che lapossadella politica monetaria il mese prossimo. dati del Dipartimento del Lavoro hanno infatti mostrato che isono aumentati dello 0,2% come previsto a luglio, portando l'inflazione su base annua al 2,9% dal 3% di giugno, leggermente al di sotto delle aspettative degli analisti di una crescita del 3%. Si tratta del più piccolo aumento su 12 mesi da marzo 2021.Ieri sia l'S&P 500 che il Nasdaq hanno registrato la loro quarta sessione consecutiva in rialzo, dopo che ihanno mostrato un rallentamento superiore alla stime, con il dato core che ha segnato la minore crescita mensile degli ultimi 4 mesi (0% contro 0,2% atteso) grazie al calo dei prezzi dei servizi.Il presidente della Federal Reserve di Atlanta,, ha dichiarato ieri che i recenti dati economici lo hanno reso "più fiducioso" che la banca centrale statunitense possa riportare l'inflazione al suo obiettivo del 2%, ma vuole vedere "un po' più di dati" prima di essere pronto a sostenere la riduzione dei tassi di interesse.Secondo il FedWatch Tool del CME, gli operatori prevedono ora una probabilità del 59% che la banca centrale statunitense ridurrà i tassi di riferimento dia settembre, e una probabilità del 41% che il taglio sia diTra ic'è, la società madre di Google, dopo che indiscrezioni dei media statunitensi hanno indicato che il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sta considerando opzioni che includono lo scorporo e la separazione di alcune delle attività, quali ad esempio il browser Chrome e il sistema operativo Android, la sentenza che ha decretato Mountain Vies colpevole di aver violato la legge antitrust.Sul fronte dell', Mars ha annunciato l'acquisizione diin un'operazione da 36 miliardi di dollari. Per quanto riguarda leha aumentato le sue previsioni di profitto per il 2025. Tra leha scelto Hillary Super come nuovo CEO.Guardando ai, ilche si ferma a 39.801 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza l'), che si posiziona a 5.441 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Sui livelli della vigilia il(+0,11%); sulla stessa tendenza, consolida i livelli della vigilia l'(+0,07%).