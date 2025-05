Wall Street mista prima della Fed. Walt Disney vola dopo i conti

Walt Disney

(Teleborsa) -, in una giornata in cui. È ampiamento previsto che la banca centrale mantenga il suo tasso di riferimento stabile al 4,25%-4,50%. Con alcuni analisti che prevedono che la Fed riprenda a tagliare i tassi a giugno, l'attenzione sarà rivolta alle parole del presidente Jerome Powell sul percorso dei tassi, anche se sicuramente si asterrà dal fornire una chiara forward guidance, data l'incertezza sui dazi.Per quanto riguarda i, il Segretario al Tesoro americano Scott Bessent e il capo negoziatore commerciale Jamieson Greer hanno in programma un incontro con il più alto funzionario economico cinese per un colloquio in Svizzera nel fine settimana.Tra chi ha pubblicato iha alzato la guidance per l'intero esercizio dopo un secondo trimestre positivo;ha rilasciato un outlook confortante dopo ricavi sotto le attese nel primo trimestre;ha migliorato la guidance annuale dopo un secondo trimestre in crescita.Sul, sono rimbalzate le le domande settimanali di mutuo negli Stati Uniti, con i tassi sui mutui trentennali che sono scesi al 6,84% dal 6,89% precedente, secondo la Mortgage Bankers Associations (MBA).Guardando aidi Wall Street, ilsale dello 0,61% a 41.079 punti, mentre, al contrario, si muove intorno alla parità l', che continua la giornata a 5.616 punti. Consolida i livelli della vigilia il(-0,14%); sulla stessa tendenza, sulla parità l'(+0,04%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i(+0,85%),(+0,80%) e(+0,53%). Il settore, con il suo -1,85%, si attesta come peggiore del mercato.del Dow Jones,(+10,45%),(+2,38%),(+2,20%) e(+1,84%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,03%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,02%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,54%.Tra idel Nasdaq 100,(+6,31%),(+3,96%),(+2,58%) e(+2,20%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -10,69%. Seduta negativa per, che scende del 6,26%. Sensibili perdite per, in calo del 6,17%. In apnea, che arretra del 5,71%.