Canopy Growth, il CEO David Klein lascerà la carica al termine dell'esercizio

Canopy Growth

(Teleborsa) -, azienda di cannabis quotata sul Nasdaq, ha annunciato che ilal termine dell'attuale anno fiscale della società che termina il 31 marzo 2025. Fino a questa data o fino a quando non verrà nominato un successore, Klein continuerà a svolgere il suo ruolo di CEO e di membro del board per promuovere gli obiettivi strategici di Canopy Growth, tra cui la redditività, e garantire una transizione efficace.Il board è in procinto di assicurarsi una società di ricerca riconosciuta a livello mondiale perincentrato sull'identificazione di un candidato con il giusto mix di competenze, esperienza e competenza per guidare la società nel suo prossimo capitolo di crescita.