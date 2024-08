Ford richiama 85.000 veicoli per rischio di incendio del motore

Ford Motor

(Teleborsa) -, importante casa automobilistica statunitense, stadotati del pacchetto Police Interceptor Utility per il rischio di incendio del motore. Lo ha comunicato la National Highway Traffic Safety Administration, agenzia governativa statunitense che fa parte del Dipartimento dei Trasporti.In caso di guasto al motore, l'olio del motore e il carburante possono essere rilasciati nel vano motore e accumularsi in prossimità di fonti di accensione come componenti caldi del motore o dello scarico, con il, si legge in una nota dell'agenzia.