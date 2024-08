Harris e Biden, primo comizio insieme. Plauso a Biden: “Thank you, Joe”

(Teleborsa) - "Thank you, Joe". Applausi e standing ovation, così la folla accoglie Joe Biden nellaannunciato il 21 luglio scorso, insieme a Kamala Harris, diventata la candidata del partito per la Casa Bianca."Sarà una presidente eccezionale", afferma il presidente uscente che al contempo rassicura: "Da qui a fine mandato continuerò a realizzare le promesse che vi feci da giovane senatore".I due leader dem, apparsi fianco a fianco ad un incontro al Prince George's Community College di Hyattsville, in Maryland, promettono che insieme "batteranno Donald Trump" e "salveranno l’anima dell’America".Biden e la sua vice si dicono vittoriosi controe annunciano la legge che abbassa il. "Troppi americani non possono permettersi le medicine di cui hanno bisogno.e non un privilegio, è una questione di dignità. Negli Stati Uniti paghiamo più di ogni nazione avanzata nel mondo per gli stessi farmaci", ha rivendicato Biden, denunciando che "nessun repubblicano al Congresso ha votato l'inflaction reduction act", la legge che ha consentito di ridurre i prezzi di molti medicinali.