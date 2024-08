Serie A, venduti nuovi diritti all'estero. Nuova partnership con iliad

(Teleborsa) - L'assemblea della Lega Serie A ha. Viene allargata la platea di fruitori della Serie A nel Regno Unito e in Irlanda grazie all'accordo con OneFootball, che va a completare l'offerta già finalizzata lo scorso 19 luglio con TNT.Audience in espansione anche negli, dove alla confermata CBS si aggiungono come broadcaster del massimo campionato italiano anche Fox Deportes (dirette in lingua spagnola) e Sirius XM (diritti radiofonici). Inoltre, assicurata un'ampia distribuzione in Svezia e Finlandia grazie all'accordo con TV4 e MTV.Sul fronte delle partnership entra a far parte degli sponsor della Lega Serie A il gruppo, nuovoche denominerà l'International Broadcast Centre di Lissone e accompagnerà i momenti di intervento del VAR e della GLT.Più in particolare, si legge in una nota, iliad sarà presente in ogni momento televisivo in cui la tecnologia sarà protagonista, come presenting partner del Virtual Assistant Referee () e della. Il centro tecnologico della Lega Serie A a Lissone sarà co-branded iliad e assumerà la denominazione di iliad International Broadcast Centre."I momenti in cui la tecnologia è parte integrante del calcio sono ormai una realtà consolidata, che ci ha abituati a vivere i momenti chiave della partita attraverso nuovi paradigmi - ha affermato l'Amministratore Delegato della Lega Serie A,- Grazie a questa partnership con iliad confermiamo la volontà di dare valore a questi momenti e di proseguire sulla strada dell'innovazione tecnologica, come dimostrato in questi anni in cui siamo stati più volte pionieri tra le leghe calcistiche mondiali, con l'introduzione della tecnologia VAR, della Goal Line Technology e del fuorigioco Semiautomatico (S.A.O.T.)".