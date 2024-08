Manovra, Salvini: a lavoro su tasse, stipendi, pensioni

(Teleborsa) -Per quello che riguarda la Lega e penso per l'intero governo,sarà la priorità, che vuol dire". Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteoin diretta sui social."Stiamo lavorando anche per incrementare la flat tax, il taglio delle tasse per autonomi, artigiani, commercianti e partite Iva e per aiutare l'uscita dal mondo del lavoro per chi non ce la fa più superando i vincoli della legge Fornero". Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, in diretta sui social. "Tasse, stipendi e pensioni: ovviamente non si può fare tutto e subito", ma "ci stiamo lavorando", ha conclusoSul nuovo"Spero sia finalmente legge a settembre", ha detto nel corso della diretta, aggiungendo "sono sempre più convinto sia utile avere casco e assicurazione per chi usa il monopattino".Il Ministro ha fatto cenno anche al suo progetto bandiera, il, affermando che "la miglior risposta alla Schlein e ai 'no ponte' è arrivata dai migliaia e migliaia di siciliani, calabresi, italiani e turisti che stando in coda fino a 4 ore, in attesa di un traghetto, hanno detto 'vogliamo il ponte'. Salvini ha poi confermato chee l'avvio dei cantieri, che consentirà diin tutta Italia.Il Ministro die Trasporto ha voluto sottolineare anche l'eccellenza del Gruppo Ferrovie dello Stato, ricordando che "anche in questo agosto caldo stanno lavorando giorno e notte per rendere un servizio all'altezza" elungo tutta la rete, "ilnella settimana Ferragosto".