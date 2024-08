Johnson & Johnson acquisirà V-Wave in operazione fino a 1,1 miliardi di dollari

Johnson & Johnson

(Teleborsa) -, colosso statunitense della farmaceutica, ha stipulato un, società privata focalizzata sullo sviluppo di opzioni di trattamento innovative per pazienti con insufficienza cardiaca. In base ai termini dell'accordo, Johnson & Johnson acquisirà V-Wave per un pagamento anticipato di 600 milioni di dollari, con la possibilità di ulteriori pagamenti normativi e commerciali. V-Wave si unirà a Johnson & Johnson come parte di Johnson & Johnson MedTech.L'acquisizione pianificata di V-Wave amplierà la posizione dicome leader dell'innovazione nell'affrontare le malattie cardiovascolari, si legge in una nota."Riconosciamo l'importanza di identificare trattamenti più diversificati ed efficaci per l'insufficienza cardiaca e il nostro recente track record dimostra la nostra attenzione all'accelerazione del nostro impatto sulle esigenze più urgenti e pressanti insoddisfatte - ha commentato, Vicepresidente esecutivo e Presidente di Johnson & Johnson MedTech - Conosciamo bene V-Wave, con il nostro rapporto che risale al nostro investimento originale nell'azienda nel 2016, e abbiamo una profonda comprensione della tecnologia e della scienza, nonché dell'impegno dell'azienda nei confronti dei pazienti".