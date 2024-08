Magellan Circle Italy sigla partnership con la Digital Container Shipping Association

Circle

(Teleborsa) -, PMI Innovativa quotata sul mercato Euronext Growth Milan, specializzata nell’analisi dei processi e nello sviluppo di soluzioni per la digitalizzazione del settore portuale e della logistica intermodale, comunica che,, leader europeo nella consulenza in materia di trasporti, mobilità, logistica, ambiente ed economia circolare, ha siglato una(DCSA), un gruppo senza scopo di lucro attivo nella digitalizzazione e standardizzazione del trasporto marittimo di container.Questa collaborazione strategica - sottolinea una nota - mira aper sostenere la DCSA nella sua missione di digitalizzazione e standardizzazione del settore del trasporto marittimo di container., Managing Director di Circle e Presidente di Magellan Circle Italia, si è detto "entusiasta di unire le forze con la DCSA per contribuire alla loro visione di un'industria del trasporto marittimo di container digitalmente interconnessa. La nostra esperienza nei finanziamenti europei e nella consulenza politica sarà fondamentale per facilitare l'adozione degli standard DCSA e garantire un futuro sostenibile per l'industria marittima".