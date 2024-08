Medtronic migliora guidance dopo primo trimestre in crescita

Medtronic

(Teleborsa) -, azienda statunitense che si occupa di tecnologie biomediche, ha chiuso ildell'anno fiscale 2025 (terminato il 26 luglio 2024) con undi 7,915 miliardi di dollari e un fatturato rettificato di 8,004 miliardi di dollari, con un aumento del 2,8% reported e del 5,3% su base organica.L'e l'sono stati rispettivamente di 1,042 miliardi di dollari e 0,80 dollari, con un aumento rispettivamente del 32% e del 36%. L'utile netto e l'EPS rettificati sono stati rispettivamente di 1,592 miliardi di dollari e 1,23 dollari, con rispettivamente un risultato invariato e un aumento del 3%."Abbiamo eseguito, superato i nostri impegni e consegnato un altro buon trimestre - ha affermato il- I nostri mercati sottostanti sono sani, stiamo guidando il rigore operativo e l'innovazione di nuovi prodotti sta alimentando una crescita diversificata nei principali mercati della tecnologia sanitaria. Mentre forniamo innovazione ed eseguiamo la nostra trasformazione, ci aspettiamo che ciò si traduca in forti rendimenti per i nostri azionisti".La società hadi crescita organica dei ricavi per l'anno fiscale 2025 al 4,5%-5%, rispetto al precedente intervallo del 4%-5%. Inoltre, ha aumentato la sua guidance EPS al nuovo intervallo di 5,42-5,50 dollari, rispetto al precedente 5,40-5,50 dollari.