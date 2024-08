Redelfi, Migone assume carica Ad di Enginius in vista lancio Jarions

Redelfi,

(Teleborsa) -società impegnata nello sviluppo di infrastrutture innovative e sostenibili , quotata sul segmento Euronext Growth Milan, annuncia l'ingresso a settembre diin qualità diLa nuova Ad avrà, software in grado, grazie all’applicazione dell’Intelligenza Artificiale, di aggregare e organizzare i contenuti provenienti da vari canali, rendendo ogni tipo di comunicazione digitale più fruibile attraverso un’unica piattaforma., Jarions ha raggiunto in due anni uno stadio avanzato di sviluppo ed è ora prossimo alla commercializzazione.Migone avrà anche il compito di perseguire un processo die sviluppare l’applicazione dell’AI anche sul mercato energetico. A titolo di ulteriore remunerazione, verrà assegnata all'Ad unadi Enginius, distribuitaCon una vasta esperienza nel settore IT e una comprovata capacità di leadership, Elisabetta Migone è stata scelta per guidare Enginius verso una nuova fase di crescita, preparando l’azienda alla possibilità di un percorso indipendente; proprio in tale ottica, i ricavi di Enginius non sono stati inseriti nel Piano Industriale 2023-2026, presentato al mercato lo scorso dicembre.Migone, attualmente in carica all’interno del Consiglio di Amministrazione di Redelfi come Amministratore Indipendente, a seguito dell’ingresso nel consiglio di amministrazione di Enginius in qualità di Amministratore Delegato, presenterà le dimissioni dalla suddetta carica, in quanto, per effetto di quanto sopra, vengono meno i requisiti di indipendenza."In fase di IPO ci siamo presentati al mercato con due importanti commitments: il primo riguardante lo sviluppo di Battery Energy Storage System stand-alone, il secondo relativo alla creazione dei prodotti di Enginius basati sull’Intelligenza Artificiale", ha ricordato, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Redelfi, aggiungemndo "ora che Jarions è pronto, siamo soddisfatti di poter dire di aver mantenuto sia il primo sia il secondo impegno preso con il mercato e siamo certi che l’Ing. Migone sarà il dominus fondamentale per il processo di commercializzazione di Jarions".