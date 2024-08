Riforma pensioni: conferme per Ape sociale e Opzione donna

(Teleborsa) - Nella, l'attenzione si concentra sullamentre si valuta l'in caso di scarsa adesione. Modifiche minori potrebbero essere apportate al, con un possibile intervento sulla, promosso dal sottosegretario al Lavoro,, per rendereE sul fronte della flessibilità in uscita si rafforza l'ipotesi di possibili incentivi per incentivare la permanenza al lavoro per chi decide di non andare in pensione anticipata.L’sembra destinata a essere, offrendo ai lavoratori svantaggiati la possibilità di andare ina 63 anni e cinque mesi, purché abbiano accumulato almeno 30 anni di contributi, o 36 anni nel caso di lavori usuranti. Sebbene ci sia stato un calo nelle certificazioni nel 2024, la proroga appare comunque probabile.Per quanto riguarda, le richieste di pensionamento accolte nel primo trimestre del 2024 sono crollate a causa delle nuove regole più severe. Ora, l'per poter usufruire di questa opzione. È possibile ridurre quest’età di un anno per ogni figlio, fino a un massimo di due anni.La Lega continua a spingere per l'introduzione di, che permetterebbe ildell’intero assegno, indipendentemente dall'età. Anche se questa soluzione sarebbe sostenibile a lungo termine, l'impatto immediato sulle finanze pubbliche rappresenta un problema. La decisione finale dipenderà dall'interesse che i pensionandi mostreranno per questa proposta.Sul tavolo delle discussioni c'è anche la possibilità diper chi decide di rimanere al lavoro oltre l’età pensionabile ordinaria, rinunciando così aSi parla di una riedizione del 'bonus Maroni', pensato per premiare coloro che scelgono di posticipare il pensionamento.Sempre dalla Lega arriva un’altra proposta che riguarda ilSi propone di rendere obbligatorio il versamento di una parte del Tfr nei fondi pensione, consentendo così di accumulare i contributi e poter andare in pensione anticipatamente di tre anni rispetto all’età ordinaria, per chi si trova nel sistema contributivo.Infine, con l'inflazione per il 2024 prevista all'1%, si parla dipiù alti, anche se i risparmi che ne deriverebbero sarebbero piuttosto limitati.