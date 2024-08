Eurostat, Gentiloni: "Numeri che fanno pensare"

(Teleborsa) - "Numeri che fanno pensare". Così il Commissario per l'Economia,, commenta sul suo profilo X i dati diffusi da Eurostat sui neodiplomati e neolaureati che nel 2023 avevano già un'occupazione.Nel rilanciare che nel 2023, il tasso di occupazione complessivo dei neolaureati era pari o superiore all'80% in 22 paesi dell'Ue, Gentiloni riprende il fatto chepreceduta da Grecia (72,3%) e Romania (74,8%). Mentre in testa ci sono Malta (95,8%), Paesi Bassi (93,2%) e Germania (91,5%).