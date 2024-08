ANIMP: l'Italia guida dello sviluppo socioeconomico africano con il Piano Mattei

(Teleborsa) - Mentre si avvicina la, l', per voce del suo, lancia un appello affinché si faccia di tutto per consentire all’Italia di esprimere un ruolo di guida nello sviluppo socioeconomico del Continente africano all’interno dell’Unione Europea."Non possiamo perdere il treno del Piano Mattei, dinon solo italiana ma europea percon particolare attenzione alle aree di energia e acqua" è l’invito delin rappresentanza del settore dell’impiantistica industriale italiana, che contribuisce a generare l’11% del PIL sul fronte dell’export."Il Piano Mattei rappresenta un'opportunità storica per rilanciare lanon solo in termini di sviluppo economico, ma anche per promuovere un sistema diche favoriscano la crescita condivisa con una funzione di leadership fondata su ragioni storiche, geografiche, diplomatiche, culturali - ha dichiarato. - Il nostro settore, che da sempre è il cuore pulsante del sistema produttivo italiano, è pronto a contribuire con le proprie competenze e risorse a questa importante iniziativa. Se all’Italia venisse assegnata una delega del genere all’interno della Commissione, questo sarebbe un successo e una speranza per l’intera Europa e per il mondo africano".avanza già delle proposte di realizzabilità immediata individuando risorse pubbliche, come il, che, se resi accessibili dal Governo, costituiscono un'importante leva per realizzare progetti concreti e innovativi.L'ANIMP segue con grande interesse gli sviluppi delle scelte europee sule della visione del sistema globale per poter aprire con le Istituzioni nazionali un percorso condiviso e continuativo per avviare e realizzare progetti pilota nei settori dell'istruzione, agricoltura, salute, energia e acqua. "Energia e acqua sono aree di cooperazione di grande interesse per i nostri associati, in quanto rappresentano settori chiave per lo sviluppo infrastrutturale e industriale.""Invitiamo ilcon i grandi protagonisti del sistema produttivo dell'energia in Italia, di cui ANIMP è espressione e cartina di tornasole. Solo attraverso una stretta collaborazione strutturata tra organizzazioni terze quale è l’ANIMP, il mondo produttivo e le Istituzioni, l’Italia potrà garantire che il Piano Mattei raggiunga i suoi obiettivi ambiziosi e il Bel Paese, con l’UE e le sue Istituzioni, possano giocare un ruolo di primo piano nel panorama internazionale per uno sviluppo ed una cooperazione all’insegna della sostenibilità" conclude il Presidente Marco Villa.