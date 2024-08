Cig, Inps: a luglio autorizzate 36,6 milioni di ore

(Teleborsa) - Le ore dicomplessivamente autorizzate nello scorso mese di luglio sono state, in leggero aumento rispetto al precedente mese di giugno (35,3 milioni), più accentuato l’aumento rispetto a luglio 2023 (28,6 milioni). Lo ha comunicato l'Inps in una nota. Le ore diautorizzate a luglio 2024 sono state 26,1 milioni, circa il 4% la variazione congiunturale rispetto al precedente mese di giugno 2024 (25,1 milioni di ore). A luglio2023 erano state autorizzate 18,5 milioni di ore.Il numero di ore diautorizzate a luglio 2024 è stato pari a 9,1 milioni(di cui 5,9 per solidarietà) in leggera diminuzione rispetto al mese precedente in cui erano state autorizzate 9,5 milioni di ore (di cui 6,8 per solidarietà). In diminuzione anche la, -3,7% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente in cui erano state autorizzate 9,3milioni di ore (di cui 2,8 per solidarietà). Non ci sono invece stati interventi inautorizzati nel mese di luglio 2024.Il numero di ore autorizzate a luglio 2024 nei fondi di solidarietà è stato pari a 1,3 milioni, in crescita sia rispetto al mese precedente (0,7 milioni), sia rispetto a luglio 2023 (0,8 milioni), con duemaggiormente interessati da questo incremento: il settore degli(Agenzie viaggio, immobiliari, di brokeraggio, magazzini di custodia conto terzi) e il settore delle(Professionisti, artisti, scuole e istituti privati di istruzione, istituti di vigilanza, case di cura private). Da segnalare che il dato cumulato delle ore autorizzate nei primi sette mesi del 2024 (6,7 milioni di ore) è risultato molto inferiore a quello dei primi sette mesi del 2023 (8,9 milioni di ore).Il numero didia marzo 2024 è stato pari a 1.069.000 soggetti con una variazione congiunturale di -5,9% (1.136.000 i beneficiari di NASpI nel mese precedente). Modesta la variazione tendenziale, -1,8% rispetto al dato dello stesso mese dell’anno precedente (1.089.000).